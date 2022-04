"عدم اعتماد کا نتیجہ  خلاف آیا تو میں نہیں مانوں گا" وزیر اعطم عمران خان کی غیر ملکی خبر رساں ادارے سے گفتگو

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیر اعظم عمران خان نے واضح کیا ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد کا نتیجہ ان کے خلاف آیا تو وہ اس کو نہیں مانیں گے کیونکہ یہ سارا معاملہ ہی مشکوک ہے۔

برطانوی خبر ایجنسی روئٹرز کے نمائندے جبران پیش امام نے ٹوئٹر پر بتایا کہ ان کی تھوڑی ہی دیر پہلے وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اور وہ حیران کن طور پر انتہائی پرسکون تھے۔ وزیر اعظم نے روئٹرز کو بتایا کہ وہ فوج کے اس سارے معاملے میں نیوٹرل رہنے کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں۔

He told @Reuters that he respects the military’s decision to remain neutral in all of this.

جبران پیش امام کے مطابق جب انہوں نے یہ پوچھا کہ کیا عمران خان تحریک عدم اعتماد کے نتائج کو قبول کریں گے؟ اس پر وزیر اعطم نے واضح کیا " میں ایک ایسے پراسیس کے نتائج کو کیسے قبول کرسکتا ہوں جب سارا معاملہ ہی مشکوک ہے، تحریک عدم اعتماد دراصل پاکستان میں رجیم کی تبدیلی کی کوشش ہے جس کی منصوبہ بندی امریکہ کی مدد سے کی گئی۔"

He said the no-confidence vote was a blatant attempt at regime change in Pakistan and was “planned in connivance with the United States”.