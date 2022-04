تحریک انصاف کے چند کارکنوں کی پاک فوج کے خلاف شرمناک نعرے بازی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے کارکنوں کی جانب سے پاک فوج کے خلاف نعرے بازی کی ویڈیو سامنے آگئی۔

پی ٹی آئی کے کارکنوں کی جانب سے لاہور میں ایک احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا تھا جس کے دوران نعرے لگوانے والے نے پاک فوج کو ہی غدار قرار دینا شروع کردیا۔ اس نے نعرے لگوائے، " جو بکنے کو تیار ہے، غدار ہے غدار ہے، جو بزدل چوکیدار ہے، غدار ہے غدار ہے، امریکہ کا جو یار ہے، غدار ہے غدار ہے۔"

پی ٹی آئی کارکنوں کی نعرے بازی کی یہ ویڈیو تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے اور پارٹی قیادت کو کڑی تنقید کا سامنا ہے۔

صحافی حمزہ اظہر سلام نے ویڈیو شیئر کرتے ہوئے سوال اٹھایا کہ جنرل باوجوہ کے امریکہ کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے بیان کےچند گھنٹوں بعد ہی پی ٹی آئی کے کارکنوں کو یہ نعرے لگانے کا حکم کس نے دیا؟

Who has asked @PTIofficial workers to chant, "Jo Buzdil Chokidar hai, Ghaddar hai, Ghaddar hai," hours after COAS Gen #Bajwa reiterated Pakistan's strategic relationship with the US?

Who is actually conspiring against Pakistan?#ImranKhanPrimeMinister #imrankhanPTI #ImranKhan https://t.co/GhcME9B6YA