"عمران خان کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کرکے انہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے پھینک دیا جائے گا" مریم نواز کی دھمکی

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)مسلم لیگ ن کی نائب صدرمریم نواز کا کہنا ہےکہ عمران خان کے خلاف غداری اور تشدد پر اکسانے کا مقدمہ درج کرکے انہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے پھینک دیا جائے گا۔

ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں مریم نواز کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو تشدد کو ہوا دے کر امن و امان کی صورت حال خراب کر رہے ہیں انہیں عمران خان سمیت گرفتار کرکے جیل کی سلاخوں کے پیچھے پھینکا جائے۔ عمران خان کے خلاف تشدد پر اکسانے اور غداری کا مقدمہ درج ہونا چاہیے اور ایسا ہی ہوگا، ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔

Those of PTI who resort to violence or create a law and order situation should be arrested and thrown behind bars, IK included. IK should be booked for provocation, incitement & sedition. Will be Insha’Allah. None of them should be spared.

مریم نواز کا یہ بھی کہنا تھا کہ عمران خان آج جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ صرف اس کے خلاف ڈوزیئر اور چارج شیٹ میں شامل ہو گا۔ فہرست لمبی سے لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ عمران خان خود کیلئے اور اپنے لوگوں کے لیے پریشانیوں اور مصائب کو دعوت دے رہا ہے۔ وہ آج کہے گئے ہر لفظ کی قیمت اپنی ناک سے ادا کرے گا۔مریم نواز نے مزید لکھا کہ پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں۔

Whatever IK is doing today will only add to the dossier & charge sheet against him. The list is getting longer & longer. He is inviting woes & miseries for himself &his people. Will have to pay through his nose for every word he says today. Insha’Allah. Phir na kehna bataya nahi!