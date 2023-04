ایران میں دودھ دہی کی دکان پر 2 بے حجاب خواتین کی آمد، پھر شہری نے ایسی حرکت کردی کہ دیکھنے والے بھی دنگ رہ گئے

تہران (ویب ڈیسک) ایران میں ایک شخص نے دکان میں خریداری کے لیے آنے والی دو بے حجاب خواتین کے سروں پردہی انڈیل دیا جس کے بعد عدالت نے خواتین سمیت مذکورہ شخص کے وارنٹ گرفتاری جاری کردیے۔حجاب قانون کی خلاف ورزی پر دونوں خواتین کے وارنٹ بھی جاری کیے گئے ہیں۔

31 مارچ کو سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں دیکھا گیا کہ ایک معمر خاتون اور ایک لڑکی دکان میں داخل ہوئیں، خاتون کے سر پر سکارف تھا جب کہ لڑکی کے بال کُھلے ہوئے تھے۔اسی دوران ایک شخص دکان میں داخل ہوا اور لڑکی سے کچھ گفتگو کی، بعدازاں اس نے دہی لڑکی اور پھر خاتون کے سروں پر انڈیل دیا جس کے بعد دکاندار اس شخص کو مارنے کے لیے بھاگا جس کی ویڈیو بھی سامنے آگئی ۔

#Iran : Arrest warrant issued for 2 unveiled women attacked by man with tub of yogurt in shop-warrant also issued for the man, whose action has been vilified online #ماست #حجاب #MahsaAmini #مهسا_امینی pic.twitter.com/yRKwefSttA