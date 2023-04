'پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، تحریک انصاف نے بیرون ملک مہم چلا دی

لندن(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان تحریک انصاف بیرون ملک مہم چلارہی ہے جس میں بتا یا جا رہا ہے کہ پاکستان میں حراستی تشدد کیا جا رہا ہے اور انسانی حقوق کی سخت خلاف ورزی کی جا رہی ہے ۔لندن کے ٹرکوں اور ہیوی ڈیوٹی گاڑیوں پر لکھا گیا ہے کہ تحریک انصاف کے کارکنوں کو زبردستی حراست میں لیا جا رہا ہے جو کہ جمہوریت کی موت ہے،پر امن مظاہرین کے خلاف ریاستی جبر قانون کی موت ہے، حراستی تشدد انسانیت کی نفی ہے۔

صحافی مرتضی علی شاہ نے لندن کے ٹرک کی ویڈیو شئیر کی جب پر لگی ایل سی ڈی پر یہ مہم چلائی جا رہی ہے ۔ صحافی نے لکھا کہ پاکستان آرمی نے پی ٹی آئی پروجیکٹ میں اربوں کی سرمایہ کاری کی لیکن اسٹیبلشمنٹ کے ہائبرڈ انجینئرز نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ سرمایہ کاری ملک کے لیے اتنی غلط ہو سکتی ہے۔

PTI’s campaign overseas to highlight ‘custodial torture’ and ‘human rights violations’ under #punjabunderseige campaign. Pakistan Army invested billions in PTI/IK project but hybrid engineers of the establishment never envisioned this investment could go so wrong for them. pic.twitter.com/2u1rC9ZTjz