ہنڈرڈ لیگ میں پِک نہ کیے جانے پر جیمز اینڈرسن کے بعد شعیب اختر بھی بابر کی حمایت میں بول پڑے

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)ہنڈرڈ لیگ میں پِک نہ کیے جانے پر برطانوی فاسٹ باولر جیمز اینڈرسن کے بعد شعیب اختر بھی بابر کی حمایت میں بول پڑے۔

راولپنڈی ایکسپریس شعیب اختر نے ٹوئٹر پر جیمز اینڈرسن کے بیان پر ٹوئٹ کرتے ہوئے بابر اعظم کی حمایت کی۔شعیب اختر کی جانب سے لکھا گیا کہ میں جیمز اینڈرسن سے متفق ہوں، میں بھی ایسا ہی کرتا، میں واقعی حیران ہوں دنیا کے ٹی20 کے بہترین کھلاڑی کو دی ہنڈرڈ میں کیوں نہیں لیا گیا۔

واضح رہے ایک پوڈ کاسٹ میں گفتگو کرتے ہوئے جیمز اینڈرسن نے کہا تھا کہ بابرکو ہنڈرڈ لیگ میں پک نہ کیے جانے پر حیران ہوں، میں بابر کو ٹیم میں لینے کے لیے ڈبل پیسے آفر کر دیتا اور اسے پک کرنے کے لیے اپنا پورا بجٹ لگا دیتا۔

I agree with @jimmy9 . I would have done the same. I really wonder why the best T20 player in the world went unsold at The Hundred. pic.twitter.com/giKMLdRRt0