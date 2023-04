آئی پی ایل کےمیچ میں کین ولیمسن بری طرح انجرڈ ہو کر ایونٹ سےباہر ، ویڈیو دیکھیں

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)چنئی سپر کنگز کے خلاف گجرات ٹائٹنز کی جانب سے ڈیبیو کرنے والے کین ولیمسن افتتاحی میچ میں زخمی ہو کر آئی پی ایل سے باہر ہو گئے، انجری نے نیوزی لینڈ کو پریشان کردیا۔تفصیلات کے مطابق چنئی سپر کنگز کے خلاف گجرات ٹائٹنز کی جانب سے ڈیبیو کرنے والےکین ولیمسن نے اسکوائر لیگ باونڈری پر رتوراج گائیکواڈ کا کیچ تھامنے کیلیے چھلانگ لگائی۔

اگرچہ انہوں نے گیند کو تھام لیا مگر باؤنڈری پر لینڈ ہوتا دیکھ کر اسے واپس فیلڈ میں اچھالا، اس کوشش میں وہ اپنی دائیں ٹانگ کے بل بری طرح گرے، جس سے گھٹنے کی تکلیف کا شکار ہوگئے۔دوسری جانب ورلڈ کپ سے قبل سینئر کرکٹر کی اس تکلیف نے کیوی کپتان گیری سٹیڈ کو بھی پریشان کردیا،انہوں نے کہا کہ ہمیں کین ولیمسن کی رپورٹ کا انتظار ہے۔

ابھی ورلڈ کپ کے حوالے سے کچھ کہنا قبل ازوقت ہوگا۔واضح رہے کہ کین ولیمسن نے دورہ پاکستان پر آئی پی ایل کو ترجیح دی تھی ۔نیوزی لینڈ اور پاکستان کی ٹیمیں 14، 15 اور 17 اپریل کو قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ایک دوسرے کے مدمقابل آئیں گی۔

Awful injury yesterday. Suspicious of potential ACL rupture. Thoughts with Kane Williamson. Get well soon! #IPL23 pic.twitter.com/OHfahWNREN