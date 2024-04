 آسٹریلیا کوبھی دوسرے روشن خیال ملکوں کیساتھ قدم سے قدم ملاکر چلنا چاہیے، خشک سالی وارد ہو گئی اور بڑے بڑے سائیکلون آنے لگے توکیاہوگا۔؟

مصنف:ع۔ غ۔ جانباز

قسط:93

گلوبل وارمنگ

4نومبر 2015ء آسٹریلیا کوبھی دنیا کے دوسرے روشن خیال ملکوں کے ساتھ قدم سے قدم ملاکر چلنا چاہیے۔ Stefan Rahmstorf جو ایک Oceanographer Climate Researcher and ہے وہ پچھلی دہائیوں میں بڑی ہی تشویشناک رجحانات کی نشاندہی کرتے آئے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ انسانیت اس قابل ہے اور اس کے دائرہ کار میں بھی یہ ہے، اور مالی وسائل کی بھی کمی نہیں، کہ (انسانیت) وہ کر ۂ ارض کے درجۂ حرارت کو 2 ڈگری کم رکھ سکے گی جوکہ ایک Catastrophic thershold ہے۔ اور اُس کا کہنا ہے کہ میں بڑاہی optimistic ہوں کہ ایک بامعنی معاہدہ جس سے emission کو ایک حد کے اندر رکھاجائے گا، پیرس میں ہونے والی بات چیت میں طے ہو جائے گا۔ جہاں تک آسٹریلیا کا تعلق ہے تو یہ ایک خوش فہمی ہو گی کہ یہ ملک بھی اُسی طرح آنے والی موسمی تبدیلیوں کے حساب سے پیش رفت کر رہا ہے۔ جس طرح دوسرے ممالک نے کچھ اقدامات کرتے ہوئے قدم آگے بڑھایا ہے۔

آدھی صدی گزر چکی ہے جب 1955ء میں امریکہ کے پریذیڈنٹ کے ایڈوائزر نے پہلی سائنٹفک رپورٹ پیش کی کہ اِن emmissions کی وجہ سے گلوبل وارمنگ بڑھتی جارہی ہے جو انسانی صحت کے لیے خطرناک ہو گی۔ اب اِس emission کا بڑا حصہّ پتھر کے کوئلے سے بجلی بنانا ہے اور دنیا اِس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے جتن کر رہی ہے۔

میں جرمنی کا رہنے والا ہوں ہماری emmision 27%کم ہوگئی ہے 1990 ء کے مقابلے میں جبکہ جی ڈی پی کی مقدار دُگنی ہو گئی ہے۔یورپی یونین نے یہی کوئی 5% کی کمی کی ہے۔یہ تا ثر غلط ہے کہ emissin کم کرنے سے اکانومی کو نقصان پہنچتا ہے۔ جتنا سرمایہ 500 بلین ڈالر کوئلے کے ذخیرے دریافت کرنے پر ہر سال خرچ ہوتے ہیں۔ اتنا ہی سرمایہ ہمیں رینیو ایبل انرجی کیلئے درکار ہوگا۔

(To keep Global Warming Below 2o)

اس معاملے میں چین کا پہل کرنا بڑا اچھا ہے کیونکہ سب سے بڑا emitterبھی وہی ہے۔ اُسکی حکومت کو یہ احساس ہو چکا ہے کہ اس کے نتیجے میں خشک سالی اگر وارد ہو گئی اور سمندر کی پانی کی سطح بلند ہوگئی اور بڑے بڑے سائیکلون آنے لگے توکیاہوگا۔؟

میں ایک وزٹر کے طور پردیکھتا ہوں آسٹریلیا آگے کی بجائے پیچھے کو گیا ہے۔ 1980 ء میں آسٹریلیا دنیا کے enlightened ملکو ں میں سے تھا۔ 1990 ء میں اس نے Greenhouse gas emission 20 فی صد کم 2005 تک کرنے کا کہا۔ لیکن نیم دلانہ کوششوں fossil Fuel interest اور کچھ میڈیا پر تبصروں نے اس گلوبل وارمنگ پر شکوک و شبہات کا پردہ ڈال دیا۔ لہٰذا اس کی emission بڑھتی رہی۔

اب آسٹریلیا صنعتی ملکوں میں واحد ملک ہو گا جو یہ کر سکے گا کہ جو وعدہ اُس نے 1990 ء تک emission لانے کا کہا تھا وہ اب 2030تک ممکن ہو گا۔ آسٹریلیا کو سوچنا پڑے گا اور یہ اس قابل ہے کہ اس طرف آگے بڑھ سکے، کیونکہ اس کے ہاں resources Renewable energy ہیں جن پر جرمنی کے لوگ رشک کرتے ہیں۔ (جاری ہے)

نوٹ: یہ کتاب ”بُک ہوم“ نے شائع کی ہے۔ ادارے کا مصنف کی آراء سے متفق ہونا ضروری نہیں۔(جملہ حقوق محفوظ ہیں)