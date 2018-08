شاہ رخ خان کی صاحبزادی سوہانا ’’ ووگ ‘‘ انڈیا میگزین کے سرورق کی زینت بن گئیں

ممبئی(آن لائن) بالی وڈ اداکار شاہ رخ خان کی بیٹی سوہانا خان ووگ انڈیا میگزین کے سرورق کی زینت بن گئیں۔

بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق اداکار شاہ رخ خان کی بیٹی سوہانا خان ووگ انڈیا میگزین کے اگست شمارے کے سرورق کی زینت بن گئیں، ووگ میگزین کے اگست شمارے کا لانچ اداکار شاہ رخ خان نے ایک تقریب کے دوران کیا، شاہ رخ خان نے تقریب میں میگزین کو ہاتحوں میں اٹھائے ہوئے بنائی گئی تصویر ٹویٹر پر شیئر کرتے ہوئے سوہانا خان کے نام اپنے پیغام میں کہا کہ سوہانا کو دوبارہ اپنے ہاتھوں میں اٹھا رہے ہیں جس پر وہ ووگ میگزین کے شکرگزار ہیں، بچوں کے بغیر ہماری محبت ادھوری ہے۔

Holding her in my arms again thanks to Vogue. ‘What imperfect carriers of love we are...” except when it comes to our children. So sending u all my love & a big hug. Hello Suhana Khan! pic.twitter.com/RrkhJ8kfz5