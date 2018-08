بھارتی ایئر ہوسٹس ماں کی آخری فلائٹ پائلٹ بیٹی نے اڑائی،شاندارفیئرویل 

نئی دہلی(این این آئی)بھارت میں ایئر انڈیا کی خاتون پائلٹ نے اپنی ایئر ہوسٹس ماں کی ریٹائرمنٹ سے قبل آخری فلائٹ اڑا کر اسے شاندار فیئر ویل دی۔

بھارتی ٹی وی کے مطابق ایئر انڈیا میں ایئر ہوسٹس کے طور پر 38 سال کام کرنے کے بعد اپنی آخری پرواز پوری کرنے کے بعد پوجا چنچنکر اپنے آنسو نہیں روک پائیں جب ممبئی سے بنگلورو کے درمیان ان کی آخری فلائٹ کی ذمہ داری ان کی ہی بیٹی اشرتا نے سنبھالی تھی۔فلائٹ کے ٹیک آف سے قبل ایئر ہوسٹس پوجا کیلئے مسافروں نے جم کر تالیاں بجائیں اور ان کا استقبال کیا۔ اڑان کے دوران اعلان میں پوجا کی خدمات کیلئے ان کا شکریہ بھی ادا کیا گیا۔اشرتا ماں کی ریٹائرمنٹ سے قبل ہی اس پرواز کے بارے میں ٹوئٹر پر لکھ رہی تھیں۔ ان کے ٹوئٹ وائرل ہو گئے جس کے بعد لوگوں کی بڑی تعداد نے ماں بیٹی کیلئے پیار بھرے پیغام لکھے۔

So happy and honoured to be able to pilot the one flight that mattered. It was my mom’s dream to have me pilot her last flight as an Air Hostess with @airindiain :) As she retires after her glorious 38 years of service, I will be carrying on with her legacy ???? #grateful #proud pic.twitter.com/zcUTNCENzj