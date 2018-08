عامر خان نے انکار کردیا،کیا سابق بھارتی کپتان کپل دیو عمران خان کی تقریب حلف برداری میں شرکت کریں گے یا نہیں ؟بھارت سے بڑی خبر آگئی

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان کے اگلے متوقع وزیر اعظم کی تقریب حلف برداری میں بھارتی اداکار عامر خان نے شرکت سے معذرت کر لی لیکن بھارت کی سابق کرکٹ ٹیم کے کپتان کپل دیو نے آنے کے لیے حامی بھر لی ہے ۔گزشتہ روز تحریک انصاف نے بھارت کی چار مشہور شخصیات کو عمران خان کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کی دعوت بھیجی تھی ،ان شخصیات میں بھارتی اداکارعامر خان ،نوجوت سنگھ سدھو ،کپل دیو اور سنیل گواسکر شامل ہیں ۔اس دعوت نامے پر عامر خان نے تو معذرت کر لی لیکن نوجوت سنگھ سدھو نے دعوت نامہ قبول کرتے ہوئے پاکستان آنے کا اعلان کردیا ،ان کا کہنا تھا کہ یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے اور میں یہ دعوت قبول کرتا ہوں ۔ان کا کہنا تھا کہ با صلاحیت مردوں کو تسلیم کیا جاتا ہے جبکہ طاقتور سے لوگ ڈرتے ہیں لیکن باکردار لوگ با اعتماد ہوتے ہیں،عمران خان باکردار شخص ہیں ۔سدھو کے بعد سابق بھارتی کپتان کپل دیو نے بھی پاکستان آنے کی حامی بھر لی ہے ۔

'When I get an invite, I'll say yes', says Kapil Dev after Navjot Singh Sidhu confirmed Imran Khan’s invitation #SidhuWillMeetImran pic.twitter.com/yBxt6TAozp