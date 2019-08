’’سینیٹ انتخابات میں خفیہ رائے شماری پر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ ن معافی مانگیں کیونکہ۔۔۔‘‘فواد چوہدری نے حیران کن بات کہہ دی

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چوہدری نے کہا ہے کہ سیاسی تنازعوں اور ٹرمپ کے کشمیر پر ریمارکس کے بعد شبہ نہیں کہ عمران خان پاکستان میں مقبول ترین عالمی لیڈرہیں۔

تفصیلات کے مطابق مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹویٹر پر معروف صحافی اور اینکر پرسن اجمل جامی نے وزیر اعظم عمران خان کا 2015 میں کیا جانے والا ایک ٹویٹ شیئر کیا جس میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے سینیٹ انتخابات میں خفیہ رائے شماری کی مخالفت کرتے ہوئے اسے پارلیمنٹ کی توہین قرار دیا تھا ،اجمل جامی نے اس ٹویٹ کو شیئر کرتے ہوئے کیپشن دیا ’’یاد ماضی عذاب ہے یا رب‘‘صحافی کے اس ٹویٹ پر جواب دیتے ہوئے وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چوہدری نے کہاکہ’’عذاب ان کو ہے جنہوں نے عمران خان کی تجویز کہ یہ انتخابات خفیہ نہیں اوپن ہونے چاہئیں، جب پاکستان تحریک انصاف نے یہ تجویز دی تھی کہ سینیٹرز اور ان آفسز کا انتخاب اوپن ہو تو دونوں جماعتوں نے اس کی مخالفت کی، اب دونوں اپنے ماضی پر شرمندہ ہوں اور معافی مانگییں اور آئیں اصلاحات کریں۔اپنے ایک دوسرے ٹویٹ میں فواد چوہدری کا کہنا تھا کہ سیاسی تنازعوں وٹرمپ کے کشمیر پر ریمارکس کے بعد شبہ نہیں کہ عمران خان پاکستان میں مقبول ترین عالمی لیڈرہیں، جلد دونوں رہنما نئے باب کی بنیاد رکھنے کے قابل ہوں گے۔

Amidst political controversies I have no doubts that post @ImranKhanPTI visit of USA and @realDonaldTrump remarks on Kashmir he is certainly amongst most popular world leaders in Pak,In cmng weeks both leaders ll be able to lay foundations of new chapter of USA-Pak relationship