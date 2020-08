" ایک لڑکی جس نے میرا دل چرا لیا اور مجھے اس رشتے سے پکارتی ہے" ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری نے تصویر شیئرکردی

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری نےایک معصوم اور پیاری سی بچی کے ساتھ اپنی تصویر شیئرکرتے ہوئے بتایا ہے کہ اس لڑکی نے ان کا دل چرالیا ہے اور مجھے ڈیڈی کہہ کر بلاتی ہے۔

عید کے روز جہاں باقی سب نے اپنی خوشیاں دوستوں اور سوشل میڈیا فالوورز کے ساتھ شیئر کیں وہیں سیاستدانوں نے بھی اپنی سرگرمیاں شیئر کیں۔

ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری نے اپنی صاحبزادی کے ساتھ تصویر پوسٹ کی اور کیپشن جمایا کہ " یہ ہے وہ لڑکی جس نے میرا دل چرایا اور وہ مجھے ڈیڈٰ کہتی ہے"۔قاسم سوری نے اپنی تصویر کے ساتھ عیدالاضحیٰ ، زینب خانم، بیٹی اور فیملی کے ہیش ٹیگز بھی استعمال کیے۔

There is this girl who stole my heart and she calls me Daddy. ❤️????#EidAlAdha #ZainabKhanam #Daughter #Family pic.twitter.com/INJxgpzNGl