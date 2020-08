"قبول اسلام کے بعد پہلی عیدالاضحیٰ ہے اورمسلمان بننے کایہ سفر۔۔۔" پاکستان کی خاتون رکن اسمبلی نے اپنا دل کھول کررکھ دیا

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان مسلم لیگ ن سے تعلق رکھنے والی خاتون رکن قومی اسمبلی رومینہ خورشید عالم نے قبول اسلام کے بعد اپنی پہلی عیدالاضحیٰ مذہبی عقیدت و احترام سے منائی۔

عید کے دن اپنے جذبات کااظہارکرتے ہوئے انہوں نے اپنا دل کھول کررکھ دیا۔سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر دیے گئے بیان میں انہوں نے کہا کہ " قبول اسلام کے بعد یہ میری پہلی عید الاضحیٰ ہے،مسلمان بننے کا یہ سفر انتہائی خوبصورت ہے جس سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ میں مزید سیکھ رہی ہوں آپ سب کو عید مبارک ہو۔"

This is my first #EidAlAdha after embracing Islam. My journey to becoming a Muslim has been a beautiful one, which has taught me so much but yet I continue to learn more with every passing day. Wish you all Eid Mubarak #EidMubarak

رومینہ کے ٹویٹ پر سوشل میڈیا صارفین نے انہیں مبارکباد پیش کی اور نیک خواہشات کااظہارکیا۔

ایک صارف صباح اسلم نے لکھا "پیاری مسز رومینہ دل کی گہرائیوں سے عید مبارک، سب سے بڑھ کر مسلم امہ اور اسلام میں داخل ہونے پر خوش آمدید، اس خوبصورت مذہب کا حصہ بننے کا شکریہ، اللہ پاک آپ پر اس جہان اور اگلے جہان میں خصوصی رحمتیں نازل فرمائے، کوئی شک نہیں آپ پہلے ہی رحمتوں کا خزانہ سمیٹ چکی ہیں،ہمیشہ سلامت رہیں"۔

Dear Ms Romina

Wishing you Eid from the core of my heart. Above all, Welcome to Muslim Ummah and Islam. Thank you for being part of this beautiful religion.

May Allah bless you here and in life after, ameen no doubt you have already earned Heavenly blessings.

Stay blessed Dear.