کشمیر پریمئیر لیگ ،ہر شل گبز کے بعد سابق انگلش کرکٹر مونٹی پنیسر بھی بول پڑے ،بھارت کا مکرو چہرہ بے نقاب کردیا 

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن )جنوبی افریقی کرکٹر ہرشل گبز کے بعد سابق انگلش کرکٹر مونٹی پنیسر بھی کشمیرپریمئیر لیگ کے انعقاد پر بھارتی سازشوں کے خلاف بول پڑے ۔مونٹی پنیسر کی جانب سے جاری ویڈیو بیان میں کہا گیا ہے کہ بی سی سی آئی نے تمام کرکٹ بورڈز کو کشمیر پریمیئر لیگ (کے پی ایل) میں کھلاڑیوں کو نا بھیجنے کا کہا ہے۔

انہوں نے کہا کہ انگلش بورڈ نے مجھے بتایا ہے کہ کے پی ایل کھیلنے کی صورت میں بھارتی ویزہ نہیں ملے گا، کے پی ایل کا حصہ بننے کی صورت میں بھارت میں کسی کرکٹ ایونٹ کا حصہ نہیں بنایا جائے گا۔سابق انگلش اسپنر نے کہا کہ بھارتی دھمکی کی وجہ سے کمنٹری اور براڈ کاسٹنگ کے کیرئیر میں مشکلات دیکھ رہا ہوں، بھارتی بورڈ کی جانب سے روکے جانے پر کے پی ایل کھیلنا میرے لیے مشکل ہو گیا ہے۔خیال رہے کہ اس سے قبل سابق جنوبی افریقی کرکٹر ہرشل گبز نے بھی سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں بتایا تھا کہ بھارتی کرکٹ بورڈ نے دھمکی دی ہے کہ اگر کے پی ایل کھیلی تو بھارت کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔

Former ???????????????????????????? spinner @MontyPanesar has decided to pull out of @kpl_20 after reportedly receiving threats from @BCCI denying him entry to India for cricket related work ????

He feels it is "too risky" to participate in the league given the tensions ????

????: @DSBcricket #KPL2021 pic.twitter.com/DZeZmUcCxl