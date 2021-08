پاکستان کا سب سے پہلا میم 83لاکھ روپے میں نیلام ہو گیا پاکستان کا سب سے پہلا میم 83لاکھ روپے میں نیلام ہو گیا

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان کے پہلے وائرل میم کا این ایف ٹی گزشتہ روز 20 ایتھریئم میں نیلام ہوگیا۔ یہ مالیت 51 ہزار 244 امریکی ڈالر یعنی 83 لاکھ 55 ہزار پاکستانی روپے جتنی بنتی ہے۔ایڈوب فوٹوشاپ پر بنایا گیا یہ میم 13 ستمبر 2015 کے روز گوجرانوالہ کے محمد آصف رضا نے فیس بک پر پوسٹ کیا تھا جس میں تین تصویروں کے علاوہ ایک انگریزی عبارت بھی دیکھی جاسکتی ہے

Friendship ended with Mudasir now salman is my best friend.

(مدثر کے ساتھ دوستی ختم، اب سلمان میرا بہترین دوست ہے)

960 پکسل چوڑائی اور 720 پکسل لمبائی والی اس تصویر میں دو لڑکے آپس میں ہاتھ ملا رہے ہیں جبکہ نچلے حصے میں تیسرے لڑکے کی دو تصویریں ہیں جنہیں سبز لکیروں سے کاٹ دیا گیا ہے۔این ایف ٹی نیلام کرنے والی ویب سائٹ ”فاونڈیشن ڈاٹ ایپ“ کے مطابق، پرانی دوستی کے خاتمے اور نئی دوستی کی ابتدا کو, سادہ انداز میں بیان کرتا ہوا یہ میم اس قدر مقبول ہوا کہ فیس بک پر اسے 47 ہزار لائکس ملے، اس پر 27 ہزار تبصرے کیے گئے جبکہ یہ 56 ہزار مرتبہ شیئر کیا گیا۔پاکستان کے پہلے سب سے زیادہ وائرل ہونے والے اس میم کی شہرت ساری دنیا میں پھیل گئی۔ اس کی طرز پر عالمی سیاست سے لے کر شوبز اور ٹیکنالوجی کے میدان میں جاری چپقلش تک، درجنوں مزید میمز بنائے گئے۔اس این ایف ٹی کا خریدار ”فورموسا“ (@formosa) نامی صارف ہے جس نے اس میم کے خالق کو لکھ پتی بنا دیا ہے۔