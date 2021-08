اسلام آباد میں قائد اعظم کے مجسمے کے سامنے لڑکے اور لڑکی کا نیم عریاں حالت میں فوٹو شوٹ 

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ایک لڑکے اور لڑکی نے قائد اعظم کے مجسمے کے سامنے نیم عریاں حالت میں فوٹو شوٹ کرالیا ۔تفصیل کے مطابق مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر دو تصویریں سامنے آئی ہیں جس میں لڑکا اور ایک لڑکی بنفشی رنگ کا غیر مناسب لباس پہنے ہوئے ہیں ،اس تصویر میں ان کے پیچھے قائد اعظم کا مجسمہ اور ان کا قول ’ایمان ‘دیکھا جاسکتا ہے ۔یہ واقعہ اسلام آباد ایکسپریس وے پر قائد اعظم ہل کے سامنے پیش آیا۔سوشل میڈ یا صارفین نے اس تصویر کو خوب تنقید کا نشانہ بنا یا ۔

علی نامی شخص نے کہا کہ قائد اعظم کی تصویر کے نیچے یہ ایک شرمناک حرکت ہے ۔

It’s a very shameful act under Quaid-e-Azam portrait in #Islamabad, Shame! pic.twitter.com/CcBG5L52MB