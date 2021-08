دھنیں چرانے کے ماہر بھارتی موسیقار انوملک کی ایک اور چوری سامنے آگئی ،ٹوکیو اولمپکس میں اسرائیلی کھلاڑی کی جیت پر قومی ترانہ بجا تو سارے بھارتی چونک گئے 

ممبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن )بھارتی موسیقار انو ملک نے حب الوطنی پر مشتمل گانا بنانے کیلئے اسرائیل کے قومی ترانے کی دھن چرالی۔فلم “دل جلے “ کے گانے “ میرا ملک میرا دیش “ کیلئے یہ چوری 25 سال قبل کی گئی تھی جوبھارتیوں کے علم میں اب آئی اور معاملہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوگیا۔معاملہ ٹوکیو اولمپکس میں اسرائیل کے گولڈ میڈل جیتنے پر کھلا جب اسرائیل کا قومی ترانہ بجائے جانے پر سننے والوں کو اس گانے سے مماثلت محسوس ہوئی۔میڈل جیتنے والے اسرائیلی ایتھلیٹ کی ویڈیو وائرل ہوتے ہی شائقین بالخصوص بھارتیوں کو یہ محسوس ہوا کہ پس منظر میں بجنے والا ترانہ تو سال 1996 میں ریلیز ہونے والی بالی ووڈفلم کے وطن سے محبت کا اظہار کرنے والے گانے جیساہے۔

