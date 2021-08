 لڑکی نے بیچ چوراہے میں ٹیکسی ڈرائیور پر تھپڑوں کی بارش کر دی، ویڈیو نے ہنگامہ برپا کردیا

نئی دہلی(مانیٹرنگ ڈیسک) بھارت میں ایک لڑکی نے بیچ چوراہے ایک ٹیکسی ڈرائیور پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ انڈیا ڈاٹ کام کے مطابق یہ واقعہ بھارتی شہر لکھنو کے اودھ چوک میں پیش آیا جہاںپولیس والوں کی موجودگی میں لڑکی ایک غریب ٹیکسی ڈرائیور پر تھپڑ برسائے جا رہی ہوتی ہے۔ منظرعام پر آنے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ٹیکسی ڈرائیور مسلسل اس سے تھپڑ مارنے کی وجہ پوچھ رہا ہوتا ہے۔ نہ کوئی پولیس والا ڈرائیور کی مدد کو آگے آتا ہے اور نہ ابتداءمیں کوئی شہری۔

Viral Video: A Girl Continuously Beating a Man (Driver of Car) at Awadh Crossing, Lucknow, UP and allegedly Damaging his Phone inspite of him asking for Reason pic.twitter.com/mMH7BE0wu1