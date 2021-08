طالبان کو بڑا سیٹ بیک، گورنر ہلاک، اہم ترین ضلع کا قبضہ چھڑالیا گیا

کابل (ڈیلی پاکستان آن لائن) افغانستان کی سیکیورٹی فورسز نے طالبان سے اہم ترین ضلع نجراب کا قبضہ واپس حاصل کرلیا۔

افغان وزارت دفاع کے سینئر آفیشل فواد امین کے مطابق افغان سیکیورٹی فورسز نے مقامی لوگوں کے ساتھ مل کر صوبے کاپیسا کے ضلع نجراب کا قبضہ طالبان سے چھڑالیا۔

انہوں نے بتایا کہ اس کارروائی میں نجراب کے طالبان گورنر سمیت 18 جنگنو ہلاک ہوئے ۔ خیال رہے کہ نجراب افغانستان کے دارالحکومت کابل سے شمال مشرق کی جانب 120 کلومیٹر دور ہے۔

