طالبان اور افغان سیکیورٹی فورسز میں ہرات پر قبضے کی جنگ چھٹے روز بھی جاری، لوگ چھتوں پر چڑھ گئے

ہرات (ڈیلی پاکستان آن لائن) افغانستان کے اہم ترین شہر ہرات پر قبضے کیلئے طالبان اور افغان سیکیورٹی فورسز کی جنگ مسلسل چھٹے روز بھی جاری ہے۔ پیر کو رات گئے شہریوں نے گھروں کی چھتوں پر چڑھ کر اللہ اکبر کے نعرے لگائے اور افغان سیکیورٹی فورسز کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔

افغان میڈیا کے مطابق طالبان سٹریٹجک اہمیت کے حامل شہر ہرات پر قبضے کیلئے مسلسل چھ روز سے کوششیں کر رہے ہیں تاہم افغان سیکیورٹی فورسز اور عوامی ملیشیا نے ان کے قدم روک رکھے ہیں۔

ہرات کے گورنر جنرل عبدالصبور قانی کا کہنا ہے کہ انہیں فضائی امداد حاصل ہے۔ فضائیہ کی جانب سے کی جانے والی بمباری میں طالبان کو بھاری نقصان پہنچایا گیا ہے۔

ہرات میں ایک مسافر بس میں دھماکہ بھی ہوا ہے جس میں تین افراد جاں بحق اور 10 زخمی ہوئے ہیں۔

دوسری جانب ہرات کے شہریوں نے رات گئے اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھ کر اللہ اکبر کے نعرے لگائے اور افغان سیکیورٹی فورسز سے اظہار یکجہتی کیا ہے۔

People in #Herat have come on the roofs of their houses tonight and chanted "Allah Akbar" and declared their support for the Afghans National Defense and Security Forces. pic.twitter.com/pEcqXvaxOU