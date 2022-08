مصباح الحق ,سارو گنگولی دوبارہ کرکٹ کے میدان میں مدمقابل ہو نگے

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن )بھارت کی 75 ویں یوم آزادی کی مناسبت سے "لیجنڈز لیگ "کرکٹ کا انعقادکیا گیا ہے جس میں سابق کپتان مصباح الحق اور سابق بھارتی کپتان سارو گنگولی دوبارہ کرکٹ کے میدان میں ایکشن میں نظر آئیں گے۔

کرکٹ ویب سائٹ "کرک انفو " کے مطابق 3ٹیموں پرمشتمل ٹورنامنٹ 17 ستمبر سے 8 اکتوبر تک بھارت کے 5 شہروں میں کھیلا جائے گا،میچز کے حوالے سے کولکتہ،لکھنؤ، نئی دہلی، جودھ پور،کٹک یا راجکوٹ کے نام سامنے آئے ہیں۔

کرکٹ ویب سائٹ کرک انفو کےمطابق اس لیگ میں مصباح الحق اور سارو گنگولی کے علاوہ ایون مورگن،وریندر سہواگ،مرلی دھرن،جونٹی رہوڈز،مچل جانسن،بریٹ لی،شین واٹسن،راس ٹیلر اور ڈیل اسٹین سمیت 53لیجنڈ ز ایکشن میں دکھائی دیں گے۔

سابق کپتان مصباح الحق سمیت دیگر پاکستانی کھلاڑیوں کو لیگ میں شرکت کرنے کے لیے حکومتی اجازت درکار ہوگی۔

