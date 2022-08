میری دعائیں اور ہمدردی ہیلی کاپٹر حادثہ میں شہید ہونے والوں کی فیملی کیساتھ ہیں ، عمران خان 

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )چیئر مین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا کہنا ہے کہ آرمی ایوی ایشن کے ہیلی کاپٹر حادثے اور اس میں سوار تمام 6 افراد کی شہادت کی خبر افسوسناک ہے ،میری دعائیں اور ہمدردی شہداء کے اہل خانہ کیساتھ ہیں۔

سوشل میڈیا پر پیغام جاری کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی کو جاننے کا شرف حاصل ہوا ہے میں نے انہیں ایک مکمل پیشہ ور اور ایماندار انسان پایا ہے۔

Tragic news about the army aviation helicopter crash & the martyrdom of all six on board. My condolences & prayers to the families of the martyrs. I had the privilege of knowing Lt Gen Sarfraz Ali whom I found to be a thorough professional & an upright, honest human being.