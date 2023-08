نئی دہلی (ویب ڈیسک) بھارت میں زیر تعمیر پل پر کرین گرنے سے 17 افراد ہلاک ہوگئے۔میڈیا رپورٹس کے مطابق کرین گرنے سے 3 زخمی اور متعداد افراد ملبے تلے دب گئے۔

جیو نیوز کے مطابق یہ واقعہ بھارتی ریاست مہاراشٹرا میں گزشتہ رات پیش آیا جہاں شاہ پور میں زیر تعمیر پل کیلئے لوہے کا ڈھانچہ لے جانے والی کرین اچانک پل پر گر گئی۔بتایا گیا ہے کہ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر ریسکیو عمل شروع کیا اور ملبے سے لاشوں کو نکالا، انتظامیہ کی جانب سے واقعے کی وجوہات جاننے کیلئے تحقیقات جاری ہیں۔

Pained by the tragic mishap in Shahapur, Maharashtra. My deepest condolences to the families of those who lost their lives. Our thoughts and prayers are with those who are injured. NDRF and local administration are working at the site of the mishap and all possible measures are…