راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن)چین کی پیپلزلبریشن آرمی کے قیام کی 96ویں سالگرہ کے حوالے سے جی ایچ کیومیں تقریب منعقد ہوئی، پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیرتقریب کے مہمان خصوصی تھے جبکہ چینی ناظم الامور،ڈیفنس اتائشی اوردیگرحکام نے بھی تقریب میں شرکت کی۔

تقریب سے خطاب میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کہنا تھا ک پاک چین تعلقات منفرد نوعیت کےہیں،جو ہرامتحان میں میں سرخروہوئے،پیپلزلبریشن آرمی سے متعلق ان کا کہنا تھا کہ پی ایل اے اورپاک فوج بھائی بھائی ہیں،دونوں افواج کے تعلقات اورتعاون مزید وسعت اختیارکریں گے۔آرمی چیف نے چین کےدفاع ،سکیورٹی اورتعمیرملت میں پی ایل اے کےکردارکی تعریف کی۔

96th Anniversary of the founding of People’s Liberation Army (PLA) of China was commemorated at GHQ, today.

General Syed Asim Munir, COAS was the Chief Guest on the occasion.

