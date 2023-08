معروف برازیلی فٹبالر مارسیلو کی ٹکر سے ارجنٹینا کے کھلاڑی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، سوشل میڈ یا پر درد ناک ویڈیو وائرل

برازیلیا(ڈیلی پاکستان آن لائن)بیونس آئرس میں کوپا لیبرٹادورس درمیان میچ کے دوران ارجنٹینا کے کھلاڑی لوسیانو سانچیز کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔

منگل کے روز بیونس آئرس اور فلومیننس فٹبال کلب کے درمیان میچ کے دوران برازیلی فٹبالر مارسیلو گیند لیکر بھاگ رہے تھے اچانک ارجنٹائن کے کھلاڑی نے ان سے بال چھینے کی کوشش کی تاہم اس دوران نادانستہ طور پر مارسیلو نے ارجنٹائنی پلئیر لوسیانو سانچیز ٹانگ پر قدم رکھ دیا اور انکی ٹانگ ٹوٹ گئی۔

واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہورہی ہے جس میں دیکھا جاسکتا ہے کہ 29 سالہ فٹبالر سانچیز شدید درد میں مبتلا ہے جبکہ اُسے فوری طور پر اسپتال منتقل کیا جارہا ہے۔ریال میڈرڈ کے سابق کھلاڑی مارسیلو نے روتے ہوئے حریف ٹیم کے پلئیر کو رخصت کیا جبکہ اس دوران دونوں ٹیموں کے کھلاڑی ایک دوسرے کو حوصلہ دیتے دیکھائی دیئے۔میچ کے اختتام پر مارسیلو نے سوشل میڈیا پر پوسٹ میں لکھا کہ ’’آج، مجھے گراؤنڈ پر ایک بہت مشکل لمحے کا سامنا کرنا پڑا، میں نے نادانستہ طور پر ایک ساتھی کو زخمی کردیا، میں لوسیانو سانچیز کی جلد صحتیابی کیلئے دعاگو ہوں‘‘۔

Have you all seen the Marcelo tackle video ? Scary injury man . viewers discretion is advised tho pic.twitter.com/A7XVlywTDa