پی ایس پی رہنمافوزیہ قصوری نے سیاست چھوڑنے کااعلان کردیا

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن)پاک سر زمین پارٹی کی رہنما فوزیہ قصوری نے سیاست چھوڑنے کا اعلان کردیا،ان کا کہنا ہے کہ ملک کی ترقی کیلئے دعاکرتی رہوں گی۔

پی ایس پی کی رہنما فوزیہ قصوری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پراپنے پیغام میں کہا ہے کہ فلاحی کاموں کے ذریعے ملک کی خدمت کرنے کی خواہش ہے۔

واضح رہے کہ تحریک انصاف کی بانی رہنما نے عام انتخابات سے قبل پی ٹی آئی کو خیرباد کہہ کر پی ایس پی میں شمولیت اختیار کی تھی تاہم ان کی پارٹی کو انتخابات میں ایک بھی نشست پر کامیابی حاصل نہ ہو سکی ۔

My journey in politics is over. However, I continue to pray for Pakistan and wish to do whatever little I can for helping out with various charities. https://t.co/pm1Rby42yI