”لعنت ہے تیرے سیکولرازم پہ“ خواجہ آصف نے بھارتی آرمی چیف کو کھری کھری سنادیں

لاہور(ویب ڈیسک)سابق وزیر خارجہ خواجہ آصف نے بھارتی آرمی چیف کے بیان پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ’ لعنت ہو تمہارے سیکولر ازم پر ہو‘۔مسلم لیگ (ن) کے رہنما خواجہ آصف نے ٹوئٹ میں بھارتی آرمی چیف کے بیان پر ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی معاشرہ ذات پات کے نظام میں جکڑا ہوا ہے بھارت میں گائے کی جان تو مقدس لیکن انسانوں کو تشدد کر کے ہلاک کر دیا جاتا ہے۔

Behind the facade of secularism Hindutva rules..state sponsored terrorism reigns from Kashmir to Manipur & Nagaland..where minorities r burnt alive..caste system brutally practised..life of cow is sacred & humans are lynched.. لعنت ھے تیرے سیکولرازم پہ https://t.co/La5mZG86VG