آسٹریلیا کے ہاتھوں وائٹ واش پر پوری قوم افسردہ مگر امام الحق میدان میں کیا کرتے رہے؟ تصاویر اور ویڈیوز نے پاکستانیوں کو غصہ چڑھا دیا

ایڈیلیڈ (ڈیلی پاکستان آن لائن) آسٹریلیا نے دوسرے ٹیسٹ میچ میں پاکستان کو اننگز اور 48 رنز کی شکست سے دوچار کر کے سیریز 0-2 سے کلین سوئپ کر دی ہے۔

قومی ٹیم کو برسبین میں کھیلے گئے پہلے ٹیسٹ میچ میں بھی اننگز اور پانچ رنز کی شکست کا سامنا کرنا پڑا جس پر کرکٹ شائقین انتہائی افسردہ ہیں تاہم اوپننگ بلے باز امام الحق کی میچ ہارنے کے بعد گراﺅنڈ میں ایسی حرکت کرتے ہوئے ویڈیو اور تصویر وائرل ہو گئی ہے جس نے پاکستانیوں کو افسوس کیساتھ ساتھ غصے میں بھی مبتلا کر دیا ہے۔

سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ امام الحق آسٹریلین کرکٹ ٹیم کے کوچ جسٹن لینگر کے ساتھ محو گفتگو ہیں اور قہقہے بھی لگا رہے ہیں جس پر پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ یہ بڑی شرم کی بات ہے، اتنی بری کارکردگی اور ہار کے باوجود اسی گراﺅنڈ میں مسکراتے ہوئے شرم آنی چاہئے۔ کروڑوں پاکستانی اس ہار پر غمزدہ ہیں لیکن بڑی ہمت کی بات ہے کہ آپ خوش ہیں۔

While the Pakistan ???????? nation is sad on 5th white wash in Australia ????????,

Legend Imam Ul Haq is laughing with Opponent coach,

It happened just after lost the match on the same field

قوم سوگ میں ،

امام موج میں pic.twitter.com/gVji3rGETi