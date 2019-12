ٹوئٹر نے سوشل میڈیا پر تحریک انصاف کے سرگرم کارکن فرحان ورک کا اکاﺅنٹ بند کردیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن)ٹوئٹر انتظامیہ کی جانب سے سوشل میڈیا پر تحریک انصاف کے سرگرم کارکن فرحان ورک کا اکاﺅنٹ بند کردیا گیا ہے۔

ٹوئٹر انتظامیہ کی جانب سے ڈاکٹر فرحان ورک کا اکاﺅنٹ سوشل میڈیا ٹرینڈز سیٹ کرنے کے باعث بند کیا گیا ہے، یہاں یہ واضح رہے کہ ڈاکٹر فرحان ورک کے ساتھ سوشل میڈیا پر ایک پوری ٹیم کام کرتی ہے جو 10 سے 15 منٹ میں کسی بھی ہیش ٹیگ کو ٹوئٹر کا ٹاپ ٹرینڈ بنانے میں مہارت رکھتی ہے۔

ٹوئٹر اکاﺅنٹ معطل ہونے کے بعد اپنے ویڈیو پیغام میں ڈاکٹر فرحان ورک نے بتایا کہ فی الحال ان کا کوئی ٹوئٹر اکاﺅنٹ نہیں ہے اور ان کے نام سے چلنے والے اکاﺅنٹس جعلی ہیں۔ انہوں نے ٹوئٹر انتظامیہ سے اپیل کی ہے لیکن اسے مسترد کردیا گیا ہے، ٹوئٹر انتظامیہ کا موقف ہے کہ ہم لوگ ٹرینڈز بناتے ہیں جو ٹوئٹر کی پالیسی کی خلاف ورزی ہے۔

فرحان ورک نے ٹوئٹر انتظامیہ سے سوال پوچھا کہ کورین پاپ بینڈ ، انڈیا کی سیاسی جماعتیں بی جے پی ، کانگریس اور دنیا کے دیگر گروپس ورلڈ وائڈ ٹرینڈز بناتے ہیں ان پر یہ قانون لاگو کیوں نہیں کیا جاتا؟ ٹوئٹر والے پاکستان میں صرف ہمیں ٹارگٹ کر رہے ہیں، وہ باہر کے طاقتور لوگوں پر ہاتھ نہیں ڈالتے لیکن پاکستانیوں کے ساتھ ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہیں۔

فرحان ورک نے کہا کہ وہ ایک بار پھر سے ٹوئٹر انتظامیہ کو اپیل کریں گے اور اگر ان کا اکاﺅنٹ بحال نہ ہوا تو ممکنہ طور پر وہ ٹوئٹر سے ریٹائر ہوجائیں گے کیونکہ اب مشکل ہوگیا ہے۔

A message of Farhan Virk to his Twitter family #RestoreFarhanKVirk pic.twitter.com/0Yob1BVBBB