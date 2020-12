فواد چوہدری کا میڈیکل میں داخلے کے خواہشمند طلباءکو مشورہ

اسلام آباد (ویب ڈیسک) وفاقی وزیرِ سائنس و ٹیکنالوجی چوہدری فواد حسین نے میڈیکل کالج میں داخلے کے خواہش مند طلباءکو مشورہ دے ڈالا۔

وفاقی وزیرِ سائنس و ٹیکنالوجی فواد چوہدری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری کیئے گئے ایک بیان میں میڈیکل کالج میں داخلے کے خواہش مند طلباءکو مشورہ دیا ہے۔انہوں نے کہا ہے کہ میڈیکل کالج میں داخلے کے لیے بے قرار طلباءکو چاہیئے کہ وہ بائیو ٹیک کا شعبہ اختیار کریں۔

My advice to all the students there dying to take MDCAT and become doctor forget about it instead choose biotech as profession fifteen years down the line Doctor as profession ll start dying down as AI ll take over medicine/medical field Biotech is future... good luck