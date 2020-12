عامر سے بدتمیزی،شاہد آفریدی کا افغان بولر پر غصے کا اظہار لیکن اب کہانی میں نیا موڑ آ گیا عامر سے بدتمیزی،شاہد آفریدی کا افغان بولر پر غصے کا اظہار لیکن اب کہانی میں ...

لاہور (ویب ڈیسک) لنکا پریمیئرلیگ میں دو روز قبل محمد عامر اور افغان کھلاڑی کے درمیان ہونے والی گرما گرمی میں نیا موڑ آیا ہے۔ افغان کھلاڑی نے دعوی کیا ہے کہ محمد عامر نے ہتک آمیز جملے کسے تھے جس کے جواب میں انھیں جواب دیا۔

لنکا پریمیئر لیگ (ایل پی ایل) میں کینڈی ٹسکرز کےافغان بولر نوین الحق اور گال گلیڈ ایئٹرز کے محمد عامر کے درمیان میچ کےآخری لمحات میں تلخ کلامی ہوئی۔ جس کے بعد میچ کے اختتام پر شاہد آفریدی نے افغان بولر نوین الحق پر اپنے غصے کا اظہار کیا۔

Exchange of hard words of Shahid Afridi, M Amir with Naveen. pic.twitter.com/6H5rD27fgb — Ahmer Najeeb (@AhmerNajeeb) November 30, 2020

میچ میں محمد عامر جب بیٹنگ کرنے آئے تو انہوں نے پہلی ہی گیند پر کینڈی ٹسکرز کے نوین الحق کواونچا شاٹ کھیلتے ہوئے چوکا لگادیا جس پر نوین الحق نے محمد عامر کو کچھ کہا، تاہم اوور کے بعد بھی دونوں کے درمیان تلخ کلامی ہوئی لیکن ساتھی کھلاڑیوں اور امپائر نے معاملہ ختم کرادیا۔

نوین الحق جب اگلا اوور کروانے آئے تو عامر نے پہلی ہی گیند پر زور دار چھکا رسید کردیا جبکہ دونوں کے درمیان اس آخری اوور میں بھی تکرار ہوتی رہی۔

Afghan cricketer Naveen-ul-Haq constantly hurled abuses at Muhammad Amir during the latter part of the game in LPL. Everyone tried to stop him including Munaf Patel but he continued abusing even after the match finished. کورونا ویکسین عوام کو مفت فراہم کی جائے گی،نوشین حامد . During final fistpump, Shahid Afridi asked him angrily pic.twitter.com/SGkpUpYIx1 — syed bilal (@syedbil74424263) November 30, 2020

میچ ختم ہونے کے بعد یہ لفظی جنگ جاری رہی تاہم جب میچ کے بعد گال گلیڈی ایئٹرز کے کپتان شاہد آفریدی کینڈی ٹسکرز کے کھلاڑیوں سے ہاتھ ملانے آئے تو انہوں نے نوین الحق کو آنکھیں دکھائیں اور معاملہ پوچھا۔

My advise to the young player was simple, play the game and don't indulge in abusive talk. I have friends in Afghanistan team and we have very cordial relations. Respect for teammates and opponents is the basic spirit of the game. https://t.co/LlVzsfHDEQ — Shahid Afridi (@SAfridiOfficial) December 1, 2020

شاہد آفریدی نے سماجی رابطے کی سائٹ ٹوئٹر پر ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا کہ’میری نوجوان کھلاڑیوں کو یہی صلاح ہے کہ وہ کھیل میں گالی گلوچ نہ کریں۔ افغان ٹیم میں میرے دوست ہیں اور ہمارے درمیان بہت خوشگوار تعلقات ہیں۔ ٹیم کے ساتھیوں اور مخالفین کا احترام کھیل کی بنیادی روح ہے۔

جس پر محمد عامر نے شاہد آفریدی کے ٹوئٹ کے جواب میں لکھا کہ’لالا آپ کی بات 100فیصد درست ہے‘۔

دوسری جانب افغان کرکٹر نوین الحق نے شاہد آفریدی کے ٹوئٹ کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ’ میں مشورے لینے اور عزت دینے کے لئے ہمیشہ تیار رہتا ہوں بلکل کرکٹ جینٹل مینز کا گیم ہے، لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ سب ہمارے پیروں تلے ہیں اور رہنا ہوگا تو وہ نہ صرف میرے بارے میں بات کررہا ہے بلکہ میرے لوگوں کیخلاف بات کررہا ہے‘۔ نوین نے اپنے ٹوئٹ میں مزید لکھا کہ ’عزت دوگے تو عزت ملے گی‘۔

My advise to the young player was simple, play the game and don't indulge in abusive talk. I have friends in Afghanistan team and we have very cordial relations. Respect for teammates and opponents is the basic spirit of the game. https://t.co/LlVzsfHDEQ — Shahid Afridi (@SAfridiOfficial) December 1, 2020

واضح رہے کہ افغانستان کی جانب سے پاکستانی کھلاڑیوں پر جملے کسنا پہلی بار نہیں بلکہ گزشتہ سال ورلڈکپ 2019 کے میچ میں بھی تلخ واقعات رونما ہوئے تھے جبکہ افغان شاہقین نے میدان میں پاکستانی شائقین کے ساتھ بدتمیزی بھی کی تھی۔