’گھر پر ایمرجنسی، حالات کنٹرول ہونے کے بعد دوبارہ جوائن کرلوں گا‘ شاہد آفریدی لنکا پریمیئرلیگ چھوڑ کر وطن واپس لوٹ آئے

ہمبنٹوٹا (ڈیلی پاکستان آن لائن) لنکا پریمیئر لیگ میں شامل گال گلیڈی ایٹرز کے کپتان شاہد آفریدی نے اچانک پاکستان واپسی اختیار کرلی۔

سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر سے جاری اپنے پیغام میں شاہد آفریدی نے کہا کہ انہیں ذاتی وجوہات کی بنا پر فوری طور پر گھر جانا پڑ رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا حالات کنڑول ہونے کے بعد جلد ہی لنکا پریمیئرلیگ میں اپنی ٹیم کودوبارہ جوائن کروں گا۔

خیال رہے کہ شاہد آفریدی لنکا پریمیئر لیگ میں گال گلیڈی ایٹرز کی قیادت کر رہے ہیں۔ ان کی ٹیم گال گلیڈی ایٹرز اب تک کھیلے جانے والے تینوں میچز میں شکست کھا چکی ہے اور پوائنٹس ٹیبل پر سب سے آخری نمبر پر ہے۔

Unfortunately I have a personal emergency to attend to back home. I will return to join back my team at LPL immediately after the situation is handled. All the best.