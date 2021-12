آئی پی ایل میں غیر معروف کھلاڑی کتنے پیسے لے رہے ہیں؟ اعدادو شمار جان کر آپ کو یقین نہیں آئے گا

نئی دہلی (ویب ڈیسک) انڈین پریمیئر لیگ( آئی پی ایل ) کے اگلے سیزن کے کیلئے 'ریٹنشن پالیسی' کےتحت فرنچائزز نے 27 کھلاڑیوں کوبرقرار رکھا جس کے بعد کئی کھلاڑیوں کے معاوضے میں بھی اضافہ دیکھا گیا۔

نجی ٹی وی جیو نیوز کے مطابق فرنچائزز بھارتی کرکٹ ٹیم کے نامور کھلاڑیوں جیسے کوہلی ، دھونی ، روہت کو اپنی ٹیم میں برقرار رکھنے کیلئے کروڑوں روپے دیتی ہی ہیں۔تاہم اس سال کچھ ایسے غیر معروف کھلاڑیوں کو بھی آئی پی فرنچائزز نے اپنی ٹیم میں برقرار رکھنے کیلئے ان کی تنخواہوں میں حیران کن اضافہ کردیا ہے۔

Some of the IPL's rising stars bagged a big pay rise yesterday ????https://t.co/M1fSzf4fow | #IPL2022 pic.twitter.com/NJoZ2QuxxA