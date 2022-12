کابل میں پاکستانی سفارتخانے پر حملہ ، وزیر اعظم نے افغان حکومت سے بڑا مطالبہ کر دیا

کابل (ڈیلی پاکستان آن لائن) کابل میں پاکستانی سفارتخانے پر حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے افغان حکومت سے واقعے کی فوری تحقیقات اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔

وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ کابل میں اپنے ہیڈ آف مشن پر بزدلانہ حملے کی شدید مذمت کرتا ہوں اور اس واقعے کی تحقیقات اور ذمہ داروں کیخلاف فوری کارروائی کا مطالبہ کرتے ہیں ۔

وزیر اعظم نے کہا کہ سیکیورٹی گارڈ نے سینے پر گولیاں کھا کر پاکستانی ناظم الامور کو بچایا، سیکیورٹی گارڈ کی بہادری کو سلام پیش کرتا ہوں، سیکیورٹی گارڈ کی جلد صحتیابی کیلئے دعا گو ہوں۔

I strongly condemn dastardly assassination attempt on ???????? Head of Mission, Kabul. Salute to brave security guard, who took bullet to save his life. Prayers for the swift recovery of security guard. I

demand immediate investigation & action against perpetrators of this heinous act