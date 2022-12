'ویسےrichard millie کی 7کروڑ50لاکھ والی گھڑی کیسی چل رہی ہے، صحافی عمران خان کا مونس الٰہی پر طنز ، دونوں کے درمیان ٹوئٹر پر لفظی تکرار

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)معروف اینکر پرسن عمران ریاض خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے صاحبزادے مونس الہی کے درمیان ٹوئٹر پر لفظی تکرار ہو گئی ۔

مائیکر بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر مونس الہی کے بیان پر عمران ریاض خان نے کہا کہ 'اور پی ٹی آئی والے سمجھتے رہے کہ مونس الہی اور پرویز الہی اپنے ضمیر کی آواز اور عمران خان کی محبت میں وزارت اعلی قبول کرنے پر آمادہ ہوئے۔واضح رہے کہ مونس الہی نے کہا تھا کہ عمر سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے کہنے پر تحریک انصاف کے ساتھ ملے۔

عمران ریاض کے اس ٹوئٹ پر مونس الہی نے جواب دیا کہ آپ کی ٹکٹ پکی ہے اور پھر ٹیک اوور کرلینا ،پی ٹی آئی والے پھر سمجھ جائیں گے۔جواب میں عمران خان نے کہا کہ مونس صاحب سیاست آپکو مبارک ٹکٹوں کی خریدو فروخت بھی آپکا ہی خاندانی کاروبار ہے۔ ویسے Richard Mille کی گھڑی کیسی چل رہی ہے صرف 7 کروڑ 50 لاکھ روپے والی۔اس پر مونس الہی نے جواب دیامیرے پاس رچرڈ ملی نہیں ہے کیونکہ یہ اپنی اصل قیمت سے زیادہ مہنگی ہوتی ہیں ، اگر آپ کو یہ اتنی پسند ہے تو آپ کو تحفہ بھیج دوں یا جب آپ سیاست میں شمولیت اختیار کریں گے تو پھر آپ کو پیش کروں۔

I don’t have a Richard Mille . Think they are overpriced. Since you are such a fan shall I send you one? Or shall I present it to you when you “officially” join politics? https://t.co/EQ3YoaSnuK