پی ایس ایل ایڈیشن 9:نسیم شاہ کوئٹہ گلیڈی ایٹرچھوڑکر  اسلام آباد یونائیٹڈ کا حصہ بن گئے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپر لیگ کے نویں ایڈیشن کے لیے کھلاڑیوں کی ٹریڈ کا عمل جاری ہے ، نسیم شاہ کوئٹہ گلیڈی ایٹر سے اسلام اباد یونائیٹڈ کا حصہ بن گئے۔

تفصیلات کے مطابق پاکستان سپر لیگ کے نویں ایڈیشن کے کھلاڑیوں کے ڈرافٹنگ 13 دسمبر کو لاہور میں ہوگی، حتمی ڈرافٹنگ سے پہلے کھلاڑیوں کی ٹریڈ کا عمل جاری ہے، فاسٹ باؤلر نسیم شاہ کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کو چھوڑ کر اسلام اباد یونائیٹڈ کا حصہ بن گئے، جبکہ اسلام اباد یونائیٹڈ کے ابرار احمد اور وسیم جونیئر کوئٹہ گلیڈی ایٹرز میں شامل ہو گئے۔

خیال رہے کہ پی ایس ایل کی حتمی ڈرافٹنگ سے پہلے کھلاڑیوں کی ٹریڈ کا عمل جاری ہے جس کے تحت مختلف ٹیموں نے اپنے اپنے پسندیدہ کھلاڑیوں کو ایک دوسری فرنچائز کے ساتھ ٹریڈ کیا۔





Are YOU charged for the most awaited trade of the season!?!?



Naseem Shah moves to Islamabad United



Abrar Ahmed moves to Quetta Gladiators



Mohammad Wasim Jr moves to Quetta Gladiators #HBLPSLDraft #HBLPSL9 @iNaseemShah @IsbUnited @TeamQuetta pic.twitter.com/IGZFDCt0WL