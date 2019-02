عالمی اور سماجی تنظیموں کا دباؤ بھی امریکی پاپ گلوکارہ ماریہ کیری کو روکنے میں ناکام ،سعودی عرب میں کامیاب کنسرٹ کی دھوم مچ گئی

ریاض(ڈیلی پاکستان آن لائن) امریکہ کی معروف پاپ گلوکارہ ماریہ کیری نے بے پناہ عالمی اور سماجی دباؤ کے باوجود سعودی عرب میں کامیاب میوزیکل شو کیا ہے جس پر گلوکارہ کو عالمی اور سماجی سطح پر شدید تنقید کا نشانہ بنایاجا رہا ہے ۔

عالمی میڈیا کے مطابق امریکا کی معروف گلوکارہ ماریہ کیری کو سعودی عرب میں پرفارمنس کرنے سے روکنے کے لیے عالمی سطح شدید دباؤ اور تنقید کا سامنا تھا لیکن گلوکارہ نے تمام تر دباؤ کو نظر انداز کرتے ہوئے کنگ عبداللہ اکانومک سٹی میں ہزاروں مداحوں کی موجودگی میں فن کا بھرپور مظاہرہ کیا۔سعودی عرب میں ولی عہد محمد بن سلمان کے انقلابی وژن 2023ء کے تحت جہاں خواتین کو کئی حقوق حاصل ہوگئے وہیں فنون لطیفہ کے میدان میں بھی کئی روایت شکن تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں جس کی ایک مثال امریکی پاپ گلوکارہ کی میوزکل کنسرٹ میں پرفارمنس دینا ہے۔امریکی گلوکارہ کو کنسرٹ سے پہلے سعودی عرب میں انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی خواتین، صحافی اور شاہی خاندان کے ناقد علماء کی گرفتاری پر شو کو منسوخ کرنے کے لیے انسانی حقوق کی تنظیموں اور سول سوسائٹی کی جانب سے کافی دباؤ کا سامنا تھا۔

دوسری طرف امریکی پاپ گلوکارہ ماریہ کیری کے کنسرٹ کو روکنے کی کوشش کرنے کے لیے خواتین کے حقوق کے لیے لڑنے والی ’کوڈ پنک‘ نامی تنظیم ایک پٹیشن شروع جس میں عوام سے اپیل کی گئی ےتھی کہ وہ فنکاروں سے سعودی عرب کا بائیکاٹ کرنے کا مطالبہ کریں۔پٹیشن میںامریکی گلوکارہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ اگر آپ کنگ عبداللہ اکنامِک سٹی کے سعودی انٹرنیشنل گالف ٹورنامنٹ میں جلوہ گر ہوں گی تو آپ جنگی جرائم اور خواتین، صحافیوں اور کسی بھی ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے والے پر جبر کو فن اور تفریح کی مدد سے چھپانے کی سعودی کوشش میں حکومتی مہم کا حصہ بنیں گی۔

#LIVE: @MariahCarey kicking off her first performance in #SaudiArabia with her hit song aptly titled "I Like That" - the crowd certainly seemed to.https://t.co/F7b86WeTkd pic.twitter.com/Lh4ZdA9hyC