علامہ اقبال کا یہ مجسمہ بنانے والے کاریگروں کا سوشل میڈیا پر مذاق بن گیا، لیکن کاریگر کون ہے؟ جان کر آپ بھی جذبے کو داد دیں گے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) سوشل میڈیا پر شاعرِ مشرق علامہ محمد اقبال کا ایک مجسمہ بنانے والے کاریگروں کا مذاق بنایا جارہا ہے لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ کسی ماہر مجسمہ ساز کا تخلیق کیا گیا شاہکار نہیں بلکہ مالیوں کی مفکر پاکستان سے عقیدت کا اظہار ہے۔

لیلیٰ طارق نامی ایک سوشل میڈیا صارف نے گلشنِ اقبال پارک میں نصب علامہ اقبال کے مجسمے کی تصاویر شیئر کرتے ہوئے کہا کہ اس مجسمے میں کچھ بھی غلط نہیں ہے لیکن یہ علامہ اقبال جیسا بالکل بھی نہیں لگتا۔

لیلیٰ طارق کی یہ پوسٹ چند گھنٹوں میں ہی سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی ۔ کچھ لوگ اقبال کے مجسمے پر کی گئی ناقص کاریگری پر تنقید کرنے لگے تو بعض نے کاریگروں کا مذاق اڑانا شروع کردیا۔

عوامی تحریک کے صدر خرم نواز گنڈا پور یہ مجسمہ دیکھتے ہی غصے میں آگئے اور فوری طور پر اس کو ہٹانے کا مطالبہ کردیا۔

Very poorly designed sculpture. It should be removed immediately.