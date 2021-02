مصر میں سونے کی زبان والی دو ہزار سال پرانی ممی برآمد 

قاہرہ(آئی این پی ) مصر میں سونے کی زبان والی 2ہزار سال پرانی ممی برآمد ہوئی ہے، مصر کی چٹانوں کے درمیان بنی 16قبریں ملی ہیں جس میں دو ہزار سال پرانی ایک ایسی ممی بھی ہے جس کی زبان سونے کی ہے۔

تفصےلات کے مطابق کھدائی کرنے والی ٹیم کا خیال ہے کہ جب مذکورہ ممی کی زبان کٹ گئی تھی تو اسے سونے کی زبان لگا دی گئی ہو گی تاکہ وہ مرنے کے بعد اپنے خدا سے بات کر سکے ،جو مرنے کے بعد لوگوں سے بات کرے گا،ملنے والی ممیوں کی باقیات خراب ہو چکی ہیں تاہم کچھ ممیوں کے پتھر کے ماسک صحیح سلامت ہیں جن کی مدد سے ماہرین کو یہ جاننے میں مدد مل رہی ہے کہ ان کے چہرے کیسے تھے۔مذکورہ ٹیم کو کچھ عرصہ قبل کھدائی کے دوران سونے کے سکوں سے بنا کلیوپیٹرا ہشتم کے چہرے کا ماسک بھی ملا تھا۔

نجحت البعثة المصرية الدومينيكانية العاملة بمعبد تابوزيريس ماجنا بغرب الإسكندرية، في الكشف عن ١٦ دفنة في مقابر منحوتة

The Egyptian-Dominican mission, working at the Taposiris Magna Temple in western Alexandria, succeeded in discovering 16 burials in the rock-cut tombs pic.twitter.com/x6Yr7g1zo8