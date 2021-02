کورونا کے باعث ایک اورکرکٹ سیریز منسوخ ہوگئی

کیپ ٹاؤن(ڈیلی پاکستان آن لائن )آسڑیلین کرکٹ بورڈ نے کورونا خدشات کے پیش نظر دورہ جنوبی افریقہ منسوخ کردیا ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جنوبی افریقہ کے کرکٹ بورڈ کی جانب سے ٹویٹ کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ آسڑیلیا نے آگاہ کیا ہے کہ کورونا خطرات کے پیش نظر آسڑیلین ٹیم نے دورہ جنوبی افریقہ منسوخ کردیا ہے۔جنوبی افریقہ کے ڈائریکٹر کرکٹ گریم اسمتھ نے دورے کی منسوخی پر مایوسی کا اظہار کیا ہے۔

واضح رہے کہ پاکستان سے سیریز مکمل کرنے کے بعد جنوبی افریقہ کے وطن واپس پہنچنے پر آسڑیلیا نے دورے کےلیے پہنچنا تھا۔

ANNOUNCEMENT: Cricket South Africa was informed by Cricket Australia that their scheduled tour to SA will not be going ahead due to Covid-19 fears.

“We are extremely disappointed by the decision of CA,” Director of Cricket, Graeme Smith, stated. ???? pic.twitter.com/NW0ZfyMFbT