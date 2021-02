کنگا رناوت  نے امریکی گلوکارہ سے جنگ چھیڑ لی

نیو دہلی(ڈیلی پاکستان آن لائن)خبروں میں رہنے کا ہنر جاننے والی بھارتی اداکارہ کنگا رناوت نے امریکن گلوکارہ ریحانہ کی ٹویٹ کا جواب دیتے ہوئے بھارتی کسانوں کو دہشت گرد قرار دے دیا ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر امریکی گلوکارہ نے ٹویٹ کی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ ہم ان کسانوں کے بارے میں کیوں بات نہیں کررہے؟اس ٹویٹ کا جواب دیتے ہوئے بھارتی اداکارہ نے کہا ہے کہ ان کے بارے میں کوئی اس وجہ سے بات نہیں کررہا کیونکہ یہ کسان نہیں دہشت گرد ہیں،جو انڈیا کو تقسیم کرنے کی کوشش کررہے ہیں تاکہ چائنہ اس پر قبضہ کرکے اسے اپنی کالونی بنالے۔ادکارہ نے اپنی ٹویٹ میں امریکی گلوکارہ کو پاغل قرار دیتے کہا کہ تم جیسی کٹھ پتلی کی طرح ہم اپنی قوم کو بیچ نہیں سکتے۔

No one is talking about it because they are not farmers they are terrorists who are trying to divide India, so that China can take over our vulnerable broken nation and make it a Chinese colony much like USA...

Sit down you fool, we are not selling our nation like you dummies. https://t.co/OIAD5Pa61a