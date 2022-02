بھارتی پولیس نے ہندوستانی بھاؤ کوگرفتار کرلیا

ممبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن)معروف بھارتی سوشل میڈ یا سٹار وکاس فاتک عرف ہندوستانی بھاؤ کو آن لائن امتحانات کے لیے طلبا کو بھڑکانے اور ہنگامہ آرائی کے الزام میں گرفتار کرلیا گیا۔

بھارتی میڈیا کے مطابق وکاس فاتک اور ان کے ایک ساتھی اقرار خان کو پولیس نے آن لائن امتحانات کے لیے طلبا کو بھڑکانے اور ہنگامہ آرائی کے الزام میں ممبئی کے ایک عالیشان ہوٹل سے گرفتار کیا ۔وکاس فاتک کے خلاف طلبا کو بھڑکانے اور ہنگامہ آرائی سمیت جلاؤ گھیراؤ کے الزام میں 2 ایف آئی آر درج کی گئی ہیں۔ آج انہیں ممبئی کی سیشن کورٹ میں پیش کیا گیا، عدالت نے وکاس فاتک اور ان کے ساتھی کو 4 فروری تک ریمانڈ پر پولیس کے حوالےکردیا۔

#cancelboardexams2022 Thanks for supporting @_HindustaniBhau for cancel of board exam Thanks ♥️✨ pic.twitter.com/gibpJFO7fM