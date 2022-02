آئل مارکیٹنگ کمپنیGOکا ملازمین کی تنخواہو ں میں 50فیصد اضافے کااعلان آئل مارکیٹنگ کمپنیGOکا ملازمین کی تنخواہو ں میں 50فیصد اضافے کااعلان

ملازمین کی تنخواہوں میں 50 فیصدتک کا اضافہ کردیا ملتان:پاکستان کی تیزی سے ترقی کرتی ہوئی آئل مارکیٹنگ کمپنی، گیس اینڈ آئل پاکستان لمیٹڈ (GO) نے اپنے ملازمین کی تنخواہوں میں 50فیصد تک کا اضافے کا اعلان کیا ہے۔ سی ای او، خالد ریاض نے تنخواہوں میں اضافہ کا اعلان کرتے ہوئے کہا GO تیزی سے ترقی کرتی ہوئی آئل مارکیٹنگ کمپنی ہے اور ایک ذمہ دار کارپوریٹ ادارے کے طور پر اور وزیر اعظم عمران خان کی اپیل کے جواب میں ہم تنخواہوں کا نظر ثانی شدہ ڈھانچہ نافذ کررہے ہیں۔اس عمل سے تنخواہوں میں 50فیصد تک کا اضافہ ہوگا۔ ہم نہ صرف اپنے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کررہے ہیں بلکہ اس بات کو بھی یقینی بنارہے ہیں کہ ہمارے ڈیلر پارٹنرز اور ٹھیکیدار بھی ایسا ہی اقدام کریں جسکی بدولت20,000 سے زیادہ فرنٹ لائن ورکرز کو فائدہ پہنچے گا۔ اس اقدام سے توقع ہے کہ فرنٹ لائن ورکرز جو چاہے براہ راست یا ٹھیکیداروں کے ذریعے کمپنی کے ساتھ وابستہ ہیں، وہ ہر ماہ کم از کم 30 ہزار روپے کمائیں گے۔کمپنی تنخواہوں میں نظرثانی سے ہونے والے اضافی اخراجات خود برداشت کرے گی۔اس کے علاوہ کمپنی اپنے ڈیلر پارٹنرز کے ساتھ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے بھی کام کرے گی کہ اس اقدام کو پورے GO ریٹیل نیٹ ورک میں پھیلایا جائے۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ اس اقدام کے نتیجے میں 100,000 سے زیادہ لوگوں کی زیادہ آمدنی ہوگی۔ GOکی اس وقت 950سے زائد ریٹیل آٹ لیٹس فعال ہیں اور اس کے پاس دوسرا بڑا اپ کنٹری سٹوریج نیٹ ورک موجود ہے۔ کمپنیM4ورM5 موٹر ویز پر موجودگی کے ساتھ ملک میں کمپنی کے زیر ملکیت اور زیر انتظام (COCO) ریٹیل آٹ لیٹس کے سب سے بڑے نیٹ ورک کی حامل ہے

