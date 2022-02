سلمان بٹ کی سرفراز احمد پر تنقید، کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے کپتان کا سخت ردعمل بھی سامنے آگیا

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے کپتان سرفراز احمد نے کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان سلمان بٹ پر نام لیے بغیر شدید تنقید کی ہے۔

واضح رہے کہ سلمان بٹ نے نجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سرفراز احمد کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا،انہوں نے کہا تھا کہ سرفراز احمد دوسروں کے کام کی بجائے اپنے کام پر توجہ دیں وہ جو کررہے ہیں اس میں بہتری کی ضرورت ہے۔سلمان بٹ کی تنقید کا نام لیے بغیر جواب دیتے ہوئے سرفراز احمد نے کہا ہے کہ 'پاکستان کو آن ڈیوٹی بیچنے والے جب نیت پر بھاشن دیں گے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے؛۔

Pakistan ko on duty beachne wala fixer jub niyat pe bhashan dega phir to Allah he Hafiz hai .#justsying