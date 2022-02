ماہرہ خان بھی پری زاد کی دیوانی ہوگئیں

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستانی اداکارہ ماہرہ خان نے ڈرامہ سیریل پری زاد کی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔

اپنے ایک پیغام میں ماہرہ خان نے کہا کہ وہ بہت جلد پری زاد ڈرامہ دیکھنا شروع کردیں گی۔ اتنا اچھا ڈرامہ بنانے پر وہ پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتی ہیں۔ انہیں یہ جان کر بڑی خوشی ہوئی کہ اس ڈرامے کو عالمی سطح پر پذیرائی ملی۔

ماہرہ خان کا مزید کہنا تھا کہ احمد علی اکبر اور شہزاد کشمیری کے ٹیلنٹ کو بین الاقوامی سطح پر تسلیم کیا گیا جو انتہائی مسرت کا باعث ہے۔ اس کے علاوہ ڈرامے میں دیگر اداکاروں اور کریو ممبرز بھی انتہائی عمدہ کام کیا۔

I can not wait to watch Parizaad- start to finish. Congratulations to the entire team! Warms my heart to see the world acknowledge the talent of Ahmed Ali Akbar and Shahzad Kashmiri. As well as all the other talented actors, crew and producer ♥️????????????