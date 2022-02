بھارتی اداکارہ سونم باجوہ نے "پری زاد" کیلئے پیغام جاری کردیا

چندی گڑھ (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستانی ڈرامہ سیریل پری زاد نے اپنے شاندار سکرپٹ اور جاندار اداکاری کی بدولت نہ صرف پاکستان کے عوام و خواص بلکہ بیرون ممالک بھی کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں جس کی ایک مثال بھارتی پنجابی فلموں کی اداکارہ سونم باجوہ ہیں جو اس ڈرامے کی دیوانی نظر آتی ہیں۔

سونم باجوہ نے انسٹاگرام پر مرکزی کردار نبھانے والے اداکار احمد علی اکبر کی تعریفوں کے پل باندھ دیے اور ڈرامے میں ان کی اداکاری کو غیر معمولی قرار دیا۔

بھارتی اداکارہ کی جانب سے تعریفی کلمات موصول ہونے پر "پری زاد" بھی پھولے نہیں سمائے اور کہا " اوہ میرے خدایا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔"

اس سے قبل بھی کئی پاکستانی اور بھارتی اداکاروں نے بھی احمد علی اکبر کی اداکاری کی تعریف کی ہے۔ پاکستانی اداکارہ ماہرہ خان اداکار احمد علی اکبر کو عالمی سطح پر پذیرائی ملنے پر بہت خوش ہیں جس کا اظہار انہوں نے اپنے ایک ٹویٹ میں کیا ہے۔

I can not wait to watch Parizaad- start to finish. Congratulations to the entire team! Warms my heart to see the world acknowledge the talent of Ahmed Ali Akbar and Shahzad Kashmiri. As well as all the other talented actors, crew and producer ♥️????????????