شاہین کے نکاح کی تیاریاں، ریاض آفریدی نے پیغام کیساتھ تصویر بھی شیئر کردی

کراچی (ویب ڈیسک) قومی ٹیم کے فاسٹ بولر شاہین آفریدی اپنی فیملی کے ہمراہ نکاح کے لیے کراچی پہنچ گئے ہیں جہاں ان کا نکاح شاہد آفریدی کی صاحبزادی سے کل جمعہ کے روز ہو گا۔

شاہین کے بھائی ریاض آفریدی نے ٹوئٹر پر شاہین اور شاہد آفریدی کے ہمراہ کراچی سے تصویر شیئر کی جس میں ہونے والے سُسر اور داماد کو سیاہ رنگ کے کرتوں میں دیکھا گیا جب کہ ریاض آفریدی خود سوٹ پر آف وائٹ واسکٹ پہنے نظر آئے۔

شاہین کے بھائی نے لکھا 'مجھے ہمیشہ لالا کے ساتھ اچھا لگتا ہے اور ہم یہاں ایک خاص تقریب کے لیے آئے ہیں، میرا چھوٹا بھائی بھی میرے ساتھ ہے جو کہ میرا فخر ہے'۔

I always feel good with Lala and we are here on a special occasion, And my younger brother is also with me who is my pride ❤️

Best wishes mera chotay Bhai (Shaheen ) ????#Lala #ShaheenAfridi #Heros #happymoments #Nikkah pic.twitter.com/fU8OqbJiXj