رہائی کے بعد ٹی وی پروگرام میں شرکت، بچوں کے ذکر پر فواد چوہدری کا گلا رندھ گیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے سینئر نائب صدر فواد چوہدری رہائی کے بعد ٹی وی پروگرام میں شریک ہوئے جہاں وہ اپنے بچوں کے ذکر پر آبدیدہ ہوگئے۔

فواد چوہدری نے اے آر وائی نیوز پر کاشف عباسی کے پروگرام میں شرکت کی۔ اس دوران ان سے جب گرفتاری کے بعد بچوں کے ری ایکشن کے حوالے سے پوچھا گیا تو بے اختیار ان کا گلا رندھ گیا اور وہ بات بھی نہ کرپائے، اس موقع پر کاشف عباسی نے خود ہی اپنے سوال کا جواب دیتے ہوئے فواد چوہدری کی ڈھارس بندھائی۔

کاشف عباسی نے فواد چوہدری سے استفسار کیا کہ بچے جب جیل میں ملنے آئے تو آپ کا کیا ردعمل تھا؟ اس پر پی ٹی آئی رہنما آبدیدہ ہوگئے اور کہا کہ بہت برا لگا ،تنہائی میں بچوں کی یاد آتی تھی۔فواد چوہدری کا کہنا تھا کہ مشکل وقت پڑجاتا ہے، اس کے ساتھ ہی انہوں نے کاشف عباسی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ چلیں چھوڑیں، یہ وقت بھی گزر ہی گیا۔

Stay strong @fawadchaudhry !! This shall pass too. pic.twitter.com/PkpA77o5pB