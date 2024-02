نگران وزیر اعظم کی زیر صدارت ایس آئی ایف سی ایپکس کمیٹی اجلاس کا اعلامیہ جاری نگران وزیر اعظم کی زیر صدارت ایس آئی ایف سی ایپکس کمیٹی اجلاس کا اعلامیہ جاری

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن)نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت ایس آئی ایف سی ایپکس کمیٹی اجلاس کا اعلامیہ جاری کردیا گیا۔

اعلامیے کے مطابق ایپکس کمیٹی اجلاس میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے شرکت کی،اجلاس میں وفاقی وزرا، صوبائی وزرائے اعلیٰ، سینئر سول و عسکری حکام نے بھی شرکت کی،اجلاس میں مختلف وزارتوں نے ملک میں سرمایہ کاری کے حوالے سے جاری منصوبوں، پالیسی اقدامات اور سرمایہ کاری کے فروغ کیلئے اٹھائے گئے اقدامات سے آگاہ کیا.

ایپکس کمیٹی نے ان منصوبوں اور پالیسی اقدامات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے whole of the Government Approach کے متعین شدہ اہداف کے حصول میں مثبت کردار کو سراہا.

کمیٹی نے ملک کی معیشت کی بہتری کیلئے اٹھائے گئے اقدامات کا مجموعی طور پر جائزہ لیا اور انکی کامیابی کو خوش آئند قرار دیا.

کمیٹی نے ملک میں سرمایہ کاری کے فروغ اور اس کی استعداد کار کو بھرپور طریقے سے بروئے کار لانے کیلئے مختلف شعبوں میں اقدامات، افرادی قوت کی ترقی، مواصلاتی بنیادی ڈھانچے کی بہتری اور مقامی تنازعات کے حل کیلئے مؤثر طریقہ کار سے ایک پائیدار نظام بنانے کی بھی تعریف کی.

کمیٹی نے دوست ممالک کے ساتھ اقتصادی تعلقات پر پیش رفت کا جائزہ لیتے ہوئے ان کی طرف سے سرمایہ کاری سے بھرپور مستفید ہونے کیلئے اٹھائے گئے اقدامات کی بھی تعریف کی.

کمیٹی نے اجلاس میں اسٹریٹیجک کنالز ویژن 2030 اور ایف بی آر اصلاحات کی منظوری دے دی.

آرمی چیف نے پاک فوج کی جانب سے ملک میں معاشی استحکام اور لوگوں کی معاشی و سماجی بہتری کیلئے حکومتی اقدامات کے بھرپور ساتھ کے عزم کا اظہار کیا.

اجلاس کے اختتام پر نگران وزیرِ اعظم انوار الحق کاکڑ نے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل، تمام وزارتوں، اداروں اور تمام متعلقہ اسٹیک ہولڈرز کے معاشی اہداف کے حصول میں نگران حکومت کی معاونت اور مستقبل کیلئے ایک عمدہ مثال قائم کرنے میں کردار کی تعریف کی.

انہوں نے آئندہ منتخب حکومت کو ملک کے وسیع تر مفاد میں معاشی پالیسیوں کے تسلسل اور خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی قائم کردہ معاشی اقدمات کی رفتار سے مستفید ہونے کی تاکید کی.